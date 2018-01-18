Fitbit Coach появится на Xbox One и ПК

Fitbit Coach – это подписная услуга Fitbit стоимостью $39,99 в год, которая дает пользователям доступ к персонализированным тренировкам в комплекте с видео- и аудио-тренировками через приложение. Раньше услуга была доступна только для смартфонов, смарт-карт Fitbit Ionic и в Интернете, но производитель решил добавить к этому списку и Xbox One. Большой стационарный телевизионный экран, к которому подключена консоль, должен стать более простым в использовании приложения.Приложение Xbox имеет одну дополнительную функцию, которой нет в других версиях: пользователь может просматривать на телевизоре показатели частоты сердечных сокращений в реальном времени (при условии, что он использует устройство Fitbit, которое может отслеживать кардиоданные). Технически же приложение будет работать, даже если у пользователя нет устройства Fitbit.В прошлом году Microsoft закрыла собственный сервис Xbox Fitness, так что данное приложение заполнит эту нишу.