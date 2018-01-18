Уфологи зафиксировали сигнал пришельцев из космического пространства
Пока ученые заняты попытками выйти на связь с пришельцами, уфологи опередили их и отметили, что коллеги не замечают попыток внеземных цивилизаций выйти на связь. Они зафиксировали их сигнал из космического пространства.
Происхождение послания имеет инопланетную природу, потому что гуманоиды пытаются связаться с землянами, используя гамма-лучи. Такие технологии позволяет передавать миллионы битов информации на самые дальние расстояния, так что один из лучей попал в поле зрения специалистов.
Они стараются расшифровать сведения, хранящиеся в столь необычном всплеске. До этого момента пришельцы не выходили на контакт, используя новые методы, так что американские ученые уверены, что скоро люди смогут пообщаться с ними данным образом.
Происхождение послания имеет инопланетную природу, потому что гуманоиды пытаются связаться с землянами, используя гамма-лучи. Такие технологии позволяет передавать миллионы битов информации на самые дальние расстояния, так что один из лучей попал в поле зрения специалистов.
Они стараются расшифровать сведения, хранящиеся в столь необычном всплеске. До этого момента пришельцы не выходили на контакт, используя новые методы, так что американские ученые уверены, что скоро люди смогут пообщаться с ними данным образом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30