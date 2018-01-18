Эвелина Бледанс мысленно визуализирует отпуск

Артистка обнародовала снимок в рамках Instagram, на котором она предстала перед поклонниками в небесно-голубом купальнике. Скорей всего, именно эта публикация ассоциируется у Бледанс с заграничным отдыхом, куда она в скором времени и собирается поехать.Звезда к посту написала, что продолжает визуализировать своё желание, а именно оказаться сейчас на отдыхе. Также актриса, посоветовала фанатам, которые в данное время отдыхают на Пхукете, хорошего фотографа, при этом данные мастера оставила в подписи к фото. Пост Эвелина Бледанс за семь часов собрал более 9 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 100 комментариев.