Fox планирует продолжить историю "Чужих" в видеоигре

Подразделение FoxNext Games начало уже производство проектов, которые ориентированы на виртуальную реальность, и игрового контента. Во время создания игры для сотрудничества были привлечены разработчики из Cold Iron Studios, которые занимались созданием таких шутеров в фантастическом жанре, как "Borderlands", а также "BioShock Infinite". Точные сроки создания данной игрушки пока держаться в секрете.Если все-таки игрушка увидит мир, тогда она станет первой уже после игры "Alien: Isolation", которая вышла в 2014 году. Пользователям в такой хорор-игре требуется было выжить в фантастическом фильма «Чужой» пятнадцать лет спустя. Игру высоко оценили геймеры и критики.