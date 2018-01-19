Fox планирует продолжить историю "Чужих" в видеоигре
20th Century Fox заявлено про намерение создать продолжение истории космических инопланетных монстров из серии «Чужой» в формате игры. В свою очередь FoxNext Games начало разработку игрового контента для шутера, который основан на вселенной фильмов.
Подразделение FoxNext Games начало уже производство проектов, которые ориентированы на виртуальную реальность, и игрового контента. Во время создания игры для сотрудничества были привлечены разработчики из Cold Iron Studios, которые занимались созданием таких шутеров в фантастическом жанре, как "Borderlands", а также "BioShock Infinite". Точные сроки создания данной игрушки пока держаться в секрете.
Если все-таки игрушка увидит мир, тогда она станет первой уже после игры "Alien: Isolation", которая вышла в 2014 году. Пользователям в такой хорор-игре требуется было выжить в фантастическом фильма «Чужой» пятнадцать лет спустя. Игру высоко оценили геймеры и критики.
Подразделение FoxNext Games начало уже производство проектов, которые ориентированы на виртуальную реальность, и игрового контента. Во время создания игры для сотрудничества были привлечены разработчики из Cold Iron Studios, которые занимались созданием таких шутеров в фантастическом жанре, как "Borderlands", а также "BioShock Infinite". Точные сроки создания данной игрушки пока держаться в секрете.
Если все-таки игрушка увидит мир, тогда она станет первой уже после игры "Alien: Isolation", которая вышла в 2014 году. Пользователям в такой хорор-игре требуется было выжить в фантастическом фильма «Чужой» пятнадцать лет спустя. Игру высоко оценили геймеры и критики.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00