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Дмитрий Медведев пообещал увеличить финансирование науки в 2018 году
По мнению главы правительства, российская наука должна получить больше денег для своего развития. "В 2018 году эта сумма бюджетного финансирования науки составит сотни миллиардов рублей", - отметил премьер-министр, поздравляя лауреатов премии правительства.

Дмитрий Медведев рассказал о планах правительства после выборов существенно увеличить бюджетное финансирование научных учреждений. Финансирование гражданской науки в 2018 году достигнет нового уровня, по мнению чиновников.

По словам высокого руководителя правительства, только в прошедшем году гражданская наука получила на 20% больше, чем это было в 2016 году. Именно тогда его объем превысил 1,2% от ВВП страны. Как отмечают эксперты, даже такое увеличение денежных средств для развития отрасли, не достигнет того объема, который в Европе считается наиболее приемлемым - в 5-7% от ВВП.

Дмитрий Медведев пообещал увеличить финансирование науки в 2018 году
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 23:00
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