Дмитрий Медведев пообещал увеличить финансирование науки в 2018 году

Дмитрий Медведев рассказал о планах правительства после выборов существенно увеличить бюджетное финансирование научных учреждений. Финансирование гражданской науки в 2018 году достигнет нового уровня, по мнению чиновников.По словам высокого руководителя правительства, только в прошедшем году гражданская наука получила на 20% больше, чем это было в 2016 году. Именно тогда его объем превысил 1,2% от ВВП страны. Как отмечают эксперты, даже такое увеличение денежных средств для развития отрасли, не достигнет того объема, который в Европе считается наиболее приемлемым - в 5-7% от ВВП.