На Марсе обнаружены рукотворные формирования пришельцев – Исследователи

НАСА опубликовало их на сайте, отметив, что данный сюжет был сделан на пике Мореси. Однако экспертам удалось выяснить, что материалы ученые повернули под другими градусами, а также кадры были раньше показаны в Google Earth. Строения своим внешним видом напоминают мегалиты, расположенные внутри кратера.Исследователи опубликовали ролик в сетях, чтобы пользователи могли сами увидеть внеземной блок, возле которого четко видны подземные ходы жителей планеты. Сейчас новое открытие настолько заинтриговало уфологов, что они уже готовы отслеживать пришельцев, скрывающихся в недрах Красной планеты.