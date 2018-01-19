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На Марсе обнаружены рукотворные формирования пришельцев – Исследователи
После просмотра фото, сделанных Mars Global Surveyor, исследователю Жану Вардену удалось заметить на поверхности Марса рукотворные формирования. Они не были похожи на природные аналоги, так что могли быть созданы пришельцами.

НАСА опубликовало их на сайте, отметив, что данный сюжет был сделан на пике Мореси. Однако экспертам удалось выяснить, что материалы ученые повернули под другими градусами, а также кадры были раньше показаны в Google Earth. Строения своим внешним видом напоминают мегалиты, расположенные внутри кратера.

На Марсе обнаружены рукотворные формирования пришельцев – Исследователи


Исследователи опубликовали ролик в сетях, чтобы пользователи могли сами увидеть внеземной блок, возле которого четко видны подземные ходы жителей планеты. Сейчас новое открытие настолько заинтриговало уфологов, что они уже готовы отслеживать пришельцев, скрывающихся в недрах Красной планеты.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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