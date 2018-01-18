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Воды океана не дают древнему метану попасть в атмосферу – Ученые
Британские ученые отметили, что огромные запасы метана находятся на дне океанов с глубокой древности. Однако их воды не дают им попасть в атмосферу.

Ледяные покровы имеют большое количество газа, способного не только стать энергетическим ресурсом, но и вызвать экологическую катастрофу. Пример Северного Ледовитого океана показал, как ухудшение гидрантов освобождает часть хранилища, после чего наступает климатическое изменение. Также вечная мерзлота, имеющая углерод, может являться производителем вещества.

Воды океана не дают древнему метану попасть в атмосферу – Ученые


Сейчас глобальное потепление может спровоцировать излучение газа на дне водных ресурсов, после чего он освобождается, но лишь малая часть может выжить и попасть в слои атмосферы. Потому природное загрязнение не представляет угрозы для планеты по сравнению с человеческой деятельностью.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50
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