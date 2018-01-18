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Ольга Серябкина и Катя Кищук продемонстрировали в Instagram фото в купальниках
Ольга Серябкина и Катя Кищук из коллектива SEREBRO продемонстрировали пикантную публикацию, на которой певицы позируют в купальниках чёрного цвета. Соответствующее фото появилось в Instagram группы.

Ольга Серябкина и Катя Кищук продемонстрировали в Instagram фото в купальниках

На официальной странице коллектива SEREBRO появилось фото, сделанное во время отдыха Серябкиной и Кищук за границей. На снимке исполнительницы песен вместе запечатлены на пляже, облачившись в похожие черные купальники. В подписи к посту написано, что наконец-то они вернулись в столицу, где вместо моря певицы любуются снегом. Участницы группы также отметили, что уже готовы приступить к работе.

Фолловеры страницы публикацию оценили положительно. Некоторые подписчики отметили пышные формы Кищук и Серябкиной. Упомянутое фото за восемь часов сумело собрать около 200 000 отметок “Мне нравится” и более 500 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:05
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