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Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по числу инноваций
Новая версия смартфона AllCall MIX2 способна по количеству инноваций и производительности превзойти iPhone X. Это должен быть безрамочный аппарат с самым современным процессором.

Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по числу инноваций

Первые концепты презентовали в прошлом году как дополнительные материалы к краудфандинговому проекту. Прибор от всех аналогов в рамках мирового рынка будет отличаться отсутствием рамок, а также прочих объектов на передней панели. На верхнюю часть вынесен датчик приближения и переговорный динамик. Рядом разместилась передняя камера. В смартфоне используется технология Face ID (поддержка нескольких лиц). Девайс будет работать на ОС Android 8.0, с авторской оболочкой с рядом встроенных виджетов.

Согласно предварительной информации, прибор официально будет презентован уже в середине лета. Представителями компании отмечается, что дата показа выбиралась так, чтобы популярные известные бренды в итоге не могли выступить прямыми конкурентами.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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