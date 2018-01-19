Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по числу инноваций

Первые концепты презентовали в прошлом году как дополнительные материалы к краудфандинговому проекту. Прибор от всех аналогов в рамках мирового рынка будет отличаться отсутствием рамок, а также прочих объектов на передней панели. На верхнюю часть вынесен датчик приближения и переговорный динамик. Рядом разместилась передняя камера. В смартфоне используется технология Face ID (поддержка нескольких лиц). Девайс будет работать на ОС Android 8.0, с авторской оболочкой с рядом встроенных виджетов.Согласно предварительной информации, прибор официально будет презентован уже в середине лета. Представителями компании отмечается, что дата показа выбиралась так, чтобы популярные известные бренды в итоге не могли выступить прямыми конкурентами.