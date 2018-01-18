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В Канаде либералы пытаются успокоить религиозные группы на тему летней рабочей программы
Религиозные организации могут претендовать на федеральное финансирование для создания летних рабочих мест для молодежи, как утверждает либеральное правительство.
В Канаде либералы пытаются успокоить религиозные группы на тему летней рабочей программы


Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что готов сотрудничать с церквями и другими религиозными группами, которые выразили свою обеспокоенность в связи с новым процессом подачи заявок на программу «Летняя работа в Канаде», которая требует от заявителей подтверждения того, что ни их основные принципы, ни сама работа не противоречат правам человека, включая те, что связаны с абортом, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

«Цель добавления такой аттестации в форму заявки заключается в том, чтобы лишить федерального финансирования организации, принципами которых является, к примеру, дискриминация меньшинств или лишение прав женщин, – заявил в среду представитель Трюдо Камерон Ахмад. – Другие религиозные организации смогут спокойно претендовать на спонсирование».

Некоторые религиозные организации обсудили вопрос о предоставлении альтернативной аттестации, заявив, что поддерживают права человека, но не хотят, чтобы их принуждали выражать поддержку репродуктивных прав.
dzen / В мире
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:42
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