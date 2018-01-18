В Канаде либералы пытаются успокоить религиозные группы на тему летней рабочей программы

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что готов сотрудничать с церквями и другими религиозными группами, которые выразили свою обеспокоенность в связи с новым процессом подачи заявок на программу «Летняя работа в Канаде», которая требует от заявителей подтверждения того, что ни их основные принципы, ни сама работа не противоречат правам человека, включая те, что связаны с абортом, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.«Цель добавления такой аттестации в форму заявки заключается в том, чтобы лишить федерального финансирования организации, принципами которых является, к примеру, дискриминация меньшинств или лишение прав женщин, – заявил в среду представитель Трюдо Камерон Ахмад. – Другие религиозные организации смогут спокойно претендовать на спонсирование».Некоторые религиозные организации обсудили вопрос о предоставлении альтернативной аттестации, заявив, что поддерживают права человека, но не хотят, чтобы их принуждали выражать поддержку репродуктивных прав.