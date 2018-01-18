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Ученые: Ингредиент зубной пасты можно использовать для борьбы со штаммом малярии
Британские ученые провели исследования и выяснили, что ингредиент зубной пасты можно использовать для борьбы со штаммом малярии. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Зараженные москиты после укуса заражают человека через слюну, а дальше паразиты попадают в печень, где начинают активно размножаться. Они также являются виновниками уничтожения эритроцитов и вызывают в организме осложнения, часто заканчивающиеся летальным исходом. На сегодняшний день 500000 человек из Африки и Юго-Восточной Азии становятся жертвами недуга, а препараты, разработанные медиками, уже не действуют на паразитов.

Ученые: Ингредиент зубной пасты можно использовать для борьбы со штаммом малярии


Благодаря ИИ ученые нашли способ избавиться от такой проблемы. Триклозан может ингибировать фермент ENR, отвечающий за выработку жирных кислот. Это не дает возможности бляшкам бактерий накапливаться в органах, а также процесс распространяется даже паразитов, проявивших сильную устойчивость к лекарствам. На его основе можно разработать эффективный препарат и помочь людям.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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