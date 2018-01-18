Светлана Ходченкова отдыхает в заснеженной Франции

Многие российские звезды для зимних каникул выбрали теплые страны, но Светлана Ходченкова захотела отдохнуть в заснеженной Франции. Некоторые поклонники предположили, что актриса, скорей всего, любит кататься на лыжах или сноуборде. На показанной публикации артистка позирует перед камерой в очках синего цвета и теплом комбинезоне. Снимок был сделан на фоне дома, который расположен на склоне.Публикация Светланы Ходченковой в течение 22 часов набрала более 33 тысяч лайков. Поклонники в комментариях хвалят знаменитость за здоровый и активный образ жизни. Некоторые фанаты назвали её «королевой» и отметили стройную фигуру знаменитости.