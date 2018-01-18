Учеными разработан первый биосовместимый пьезоэлектрический датчик давления

Впервые испытан в США биосовместимый датчик измерения и фиксации давления. Он даст возможность медикам мониторить состояние больного при хронических заболеваниях легких, опухолей мозга и при иных патологиях. Его особенностью является то, что после ввода его в организм и выполнения своей функции он растворяется и выводится из тела человека.Его размеры: длина 5 мм , ширина 5 мм и 200 мкм в толщину. Его испытали на мыши, когда ввели в брюшную полость для наблюдения за ее частотой дыхания. После четырех суток работы, она растворилась естественным образом, а через 4 недели ткани вернулись в нормальное состояние. Его можно применять при глаукоме, сердечных заболеваниях и раке мочевого пузыря.