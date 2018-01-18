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Учеными разработан первый биосовместимый пьезоэлектрический датчик давления
Биосовместимый, саморастворяемый датчик для мониторинга состояния больного испытали на мышах в США. Затем его испытают на людях больных онкологией, легочными заболеваниями и других патологиях.

Впервые испытан в США биосовместимый датчик измерения и фиксации давления. Он даст возможность медикам мониторить состояние больного при хронических заболеваниях легких, опухолей мозга и при иных патологиях. Его особенностью является то, что после ввода его в организм и выполнения своей функции он растворяется и выводится из тела человека.

Его размеры: длина 5 мм , ширина 5 мм и 200 мкм в толщину. Его испытали на мыши, когда ввели в брюшную полость для наблюдения за ее частотой дыхания. После четырех суток работы, она растворилась естественным образом, а через 4 недели ткани вернулись в нормальное состояние. Его можно применять при глаукоме, сердечных заболеваниях и раке мочевого пузыря.

Учеными разработан первый биосовместимый пьезоэлектрический датчик давления
Наука
Добавил: Valeriy Вчера, 22:10
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