Ученые: Домашняя микроволновка вредит здоровью, как включенный двигатель автомобиля

Микроволновки оказались по своему воздействию на здоровье такими же опасными, как двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Это выяснили физиологи из Великобритании, из университета г.Манчестера. После проведенного тестирования были получены данные, что в ходе их работы вырабатывается такое же количество углекислого газа, как и при работе мотора авто.Например, только в Европе эти печки производят 7.69 млн тонн углекислого газа, что равно выхлопам 6.79 млн автомобилей. В эти показатели входят: воздействие микроволновок на природу во время жизненного цикла, (производство, использование и утилизация) и их утилизация после срока службы. Только в стране Туманного Альбиона используется около 30 млн таких бытовых устройств, потребляющих 9.4 терраватт-часов электричества, что равно работе 3-х больших электростанций в течении года.