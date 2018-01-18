Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса аномальные прямоугольные структуры

На официальном сайте Национального управления космическими полетами США также можно обнаружить данные фотоснимки прямоугольного образования, опубликованные под названием «Центральный пик Мореси», развернув его на 180°. По словам экспертов, образования являют собой мегалит, расположенный внутри кратера.Также, согласно сообщениям независимых экспертов, вокруг прямоугольного мегалита, похожего на контейнер, были обнаружены два входа – один прямоугольный, другой – в форме круга. Кроме того, слева от находки оказался расположен еще один мегалит.Что это такое и является ли данная находка рукотворным сооружением или же это причудливой формы природное образование, представители официальной науки пока не комментируют.