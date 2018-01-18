Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса аномальные прямоугольные структуры
Во время изучения данных беспилотной исследовательской станции Mars Global Surveyor, принадлежащей NASA, уфолог Жан Варден на поверхности Марса обнаружил странные аномальные прямоугольные образования. По словам эксперта, они явно рукотворны.
На официальном сайте Национального управления космическими полетами США также можно обнаружить данные фотоснимки прямоугольного образования, опубликованные под названием «Центральный пик Мореси», развернув его на 180°. По словам экспертов, образования являют собой мегалит, расположенный внутри кратера.
Также, согласно сообщениям независимых экспертов, вокруг прямоугольного мегалита, похожего на контейнер, были обнаружены два входа – один прямоугольный, другой – в форме круга. Кроме того, слева от находки оказался расположен еще один мегалит.
Что это такое и является ли данная находка рукотворным сооружением или же это причудливой формы природное образование, представители официальной науки пока не комментируют.
На официальном сайте Национального управления космическими полетами США также можно обнаружить данные фотоснимки прямоугольного образования, опубликованные под названием «Центральный пик Мореси», развернув его на 180°. По словам экспертов, образования являют собой мегалит, расположенный внутри кратера.
Также, согласно сообщениям независимых экспертов, вокруг прямоугольного мегалита, похожего на контейнер, были обнаружены два входа – один прямоугольный, другой – в форме круга. Кроме того, слева от находки оказался расположен еще один мегалит.
Что это такое и является ли данная находка рукотворным сооружением или же это причудливой формы природное образование, представители официальной науки пока не комментируют.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:42