АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Гаянэ Багдасарян покорила поклонников откровенным нарядом в Instagram
Модель Гаянэ Багдасарян в рамках Instagram покорила своих фолловеров очередной откровенной публикацией. На данном фото звезда запечатлена в эротичном наряде.

Гаянэ Багдасарян покорила поклонников откровенным нарядом в Instagram

Гаянэ Багдасарян в своём микроблоге Instagram обнародовала снимок, на котором она изображена в эротичном наряде. На данной публикации, выполненной в черно-белых тонах, Гаянэ запечатлена в полный рост. На девушке откровенное нижнее бельё, которое подчеркивает формы модели. Её образ дополнили черные туфли на каблуках и колготы. Поклонникам образ Багдасарян очень понравился. Снимок модель никак не прокомментировала.

Подписчикам по большей части понравилась публикация. Однако не обошлось без хейтеров, которым снимок показался чересчур вульгарным и откровенным. Пост Гаянэ Багдасарян в течение двадцати одного часа сумел собрать более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и около 150 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:11
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости