Гаянэ Багдасарян покорила поклонников откровенным нарядом в Instagram

Гаянэ Багдасарян в своём микроблоге Instagram обнародовала снимок, на котором она изображена в эротичном наряде. На данной публикации, выполненной в черно-белых тонах, Гаянэ запечатлена в полный рост. На девушке откровенное нижнее бельё, которое подчеркивает формы модели. Её образ дополнили черные туфли на каблуках и колготы. Поклонникам образ Багдасарян очень понравился. Снимок модель никак не прокомментировала.Подписчикам по большей части понравилась публикация. Однако не обошлось без хейтеров, которым снимок показался чересчур вульгарным и откровенным. Пост Гаянэ Багдасарян в течение двадцати одного часа сумел собрать более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и около 150 комментариев.