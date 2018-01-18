Учёные назвали причину массового вымирания антилоп в Казахстане в 2015 году

Более 200 000 сайгаковых антилоп внезапно погибли ещё в 2015 году. Смертельные случаи вызвала определённая бактериальная инфекция. Согласно новым данным в этом случае имели место также прочие факторы, включая необычно высокую влажность и температуру. Изменение условий окружающей среды в итоге может являться поворотным моментом непосредственно для бактериального натиска. По словам учёных деятелей, существует высокая вероятность, что это повторится опять, при учёте прогнозов изменений климата для рассматриваемого региона.Исследователи отмечают, что дни, которые предшествуют смерти животных, были очень теплыми, с высокой влажностью. Это также наблюдалось в период 1981, 1988 г.г. в Центральной Азии. Не исключается также возможность полного исчезновения представителей животного мира.