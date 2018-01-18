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Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius 2018 года
Представители бренда Toyota накануне сообщили дату выхода автомобиля Toyota Prius 2018 модельного года. В продажу новое поколение Toyota Prius поступит летом этого года, а её цена стартует от 26 000 долларов.

Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius 2018 года


Седан Toyota Prius нового поколения получил полностью переработанный внешний дизайн. Изменения коснулись передней оптики, решётки радиатора и бамперов. Также изменениям подвергся и интерьер автомобиля.

Классическая версия автомобиля будет оснащена бензиновым агрегатом объёмом 2,3 литра мощностью до 190 лошадиных сил. Комплектоваться данный агрегат будет либо механической коробкой переч на 6 ступеней, либо вариаторном с виртуальными ступенями. Также автомобиль будет предложен с гибридной силовой установкой.

В салоне нового Toyota Prius появились материалы более высокого качества, обновлённая приборная панель, современная система мультимедиа с большим дисплеем, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и другие функции.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:36
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