Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius 2018 года

Седан Toyota Prius нового поколения получил полностью переработанный внешний дизайн. Изменения коснулись передней оптики, решётки радиатора и бамперов. Также изменениям подвергся и интерьер автомобиля.Классическая версия автомобиля будет оснащена бензиновым агрегатом объёмом 2,3 литра мощностью до 190 лошадиных сил. Комплектоваться данный агрегат будет либо механической коробкой переч на 6 ступеней, либо вариаторном с виртуальными ступенями. Также автомобиль будет предложен с гибридной силовой установкой.В салоне нового Toyota Prius появились материалы более высокого качества, обновлённая приборная панель, современная система мультимедиа с большим дисплеем, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и другие функции.