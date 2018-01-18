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В NASA планируют найти пришельцев к 2019 году
В национальном управлении космическими полетами США (NASA) заявили о планах найти на одном из спутников Марса представителей инопланетной цивилизации. Проект по поиску инопланетных форм жизни разрабатывается совместно с Японским космическим агентством.

В NASA планируют найти пришельцев к 2019 году


Согласно информации, предоставленной NASA, совместно с Японским космическим агентством разрабатываются детали миссии к спутнику Марса Фобосу. Исследователи уверены, что если в пределах гравитации Марса и есть жизнь, то она существует с большой долей вероятностью именно на этом спутнике, хотя на нем и буйствуют электрические бури.

Ученые NASA считают, что астронавты найдут доказательства инопланетных форм жизни на Фобосе уже к 2029 году, посылая со спутника образцы с его поверхности на Землю.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:20
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