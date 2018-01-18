Полина Гагарина наслаждается отдыхом на Мальдивах

Несколько дней назад популярная певица еще советовалась с читателями, что брать, отправляясь в путешествие с маленьким ребенком. И вот, наконец, сборы и перелет позади, а сама певица уже отчитывается в Instagram об отдыхе «в раю».В недавно опубликованном ролике знаменитость похвасталась великолепной фигурой в бикини, несмотря на недавние вторые роды. Даже прошедшие новогодние праздники не смогли испортить стройную фигуру. В коротеньком видео певица выполняет на этот раз Мальдивский традиционный прыжок.Пока еще руки у Полины не дошли отчитаться за перелет, потому что многие ее поклонники действительно переживали, как его перенесет маленькая Мия. Но впереди у звездного семейства еще много времени для отдыха и отчетов.