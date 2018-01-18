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Полина Гагарина наслаждается отдыхом на Мальдивах
Наконец-то Полина Гагарина осуществила свою мечту и теперь наслаждается ярким солнцем и теплым океаном на Мальдивских островах.
Полина Гагарина наслаждается отдыхом на Мальдивах


Несколько дней назад популярная певица еще советовалась с читателями, что брать, отправляясь в путешествие с маленьким ребенком. И вот, наконец, сборы и перелет позади, а сама певица уже отчитывается в Instagram об отдыхе «в раю».

В недавно опубликованном ролике знаменитость похвасталась великолепной фигурой в бикини, несмотря на недавние вторые роды. Даже прошедшие новогодние праздники не смогли испортить стройную фигуру. В коротеньком видео певица выполняет на этот раз Мальдивский традиционный прыжок.

Пока еще руки у Полины не дошли отчитаться за перелет, потому что многие ее поклонники действительно переживали, как его перенесет маленькая Мия. Но впереди у звездного семейства еще много времени для отдыха и отчетов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:26
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