Гитарист группы "Чайф" назвал Шнурова вредителем русского рока
Владимир Бегунов, являющийся гитаристом коллектива "Чайф", назвал лидера группы "Ленинград" - Шнурова вредителем отечественного рока.
Музыкант на латвийской радиостанции Baltkom заявил, что Шнур снизил данное музыкальное направление к уровню рингтонов. По словам Бегунова, хоронить рок-музыку ещё рано, однако тревожные сигналы уже имеются.
Владимир заявил, что если раньше музыканты думали альбомами, то в данное время, благодаря Шнуру достаточно рингтона. Гитарист акцентировал внимание на то, что данный подход лидера коллектива "Ленинграда" вызывает опасения.
Музыкант на латвийской радиостанции Baltkom заявил, что Шнур снизил данное музыкальное направление к уровню рингтонов. По словам Бегунова, хоронить рок-музыку ещё рано, однако тревожные сигналы уже имеются.
Владимир заявил, что если раньше музыканты думали альбомами, то в данное время, благодаря Шнуру достаточно рингтона. Гитарист акцентировал внимание на то, что данный подход лидера коллектива "Ленинграда" вызывает опасения.