Гитарист группы "Чайф" назвал Шнурова вредителем русского рока

Музыкант на латвийской радиостанции Baltkom заявил, что Шнур снизил данное музыкальное направление к уровню рингтонов. По словам Бегунова, хоронить рок-музыку ещё рано, однако тревожные сигналы уже имеются.Владимир заявил, что если раньше музыканты думали альбомами, то в данное время, благодаря Шнуру достаточно рингтона. Гитарист акцентировал внимание на то, что данный подход лидера коллектива "Ленинграда" вызывает опасения.