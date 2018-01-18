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Гитарист группы "Чайф" назвал Шнурова вредителем русского рока
Владимир Бегунов, являющийся гитаристом коллектива "Чайф", назвал лидера группы "Ленинград" - Шнурова вредителем отечественного рока.

Гитарист группы "Чайф" назвал Шнурова вредителем русского рока

Музыкант на латвийской радиостанции Baltkom заявил, что Шнур снизил данное музыкальное направление к уровню рингтонов. По словам Бегунова, хоронить рок-музыку ещё рано, однако тревожные сигналы уже имеются.

Владимир заявил, что если раньше музыканты думали альбомами, то в данное время, благодаря Шнуру достаточно рингтона. Гитарист акцентировал внимание на то, что данный подход лидера коллектива "Ленинграда" вызывает опасения.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:22
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