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Ученые: Глобальное потепление сдвинуло вниз снег в горах Азии
Из-за увеличения среднегодовых температур на 1,5 градуса растут опасения ученых о перераспределении пресной воды, текущей из ледников. Из-за смещения снегов на средние высоты в горах, происходит постепенное обмеление рек. И из-за этого реки, текущие на Тянь-Шане, на Памире и в Гималаях - мелеют.

Глобальное потепление привело к снижению среднегодового объема снега на высокогорье Азии за последние три десятилетия, однако изменилось распределение по времени года и высоте. На средних высотах (от 2 тысяч до 5 тысяч метров над уровнем моря) объем снега сократился, а на минимальных высотах (до 2 тыс. метров) наоборот, вырос.

Из-за этого происходит стремительное таяние ледников, особенно эти процессы заметны на Тянь-Шане, в Гималаях и на Памире (все они занимают 4 млн км2). В результате, прогнозируют ученые, в ближайшие десятилетия существенно обмелеют реки и возникнет огромный дефицит пресной воды в ряде стран: Индии, Бангладеш, Пакистане.

Ученые: Глобальное потепление сдвинуло вниз снег в горах Азии
Наука
Добавил: Valeriy Вчера, 21:19
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