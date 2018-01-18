Ученые: Глобальное потепление сдвинуло вниз снег в горах Азии

Глобальное потепление привело к снижению среднегодового объема снега на высокогорье Азии за последние три десятилетия, однако изменилось распределение по времени года и высоте. На средних высотах (от 2 тысяч до 5 тысяч метров над уровнем моря) объем снега сократился, а на минимальных высотах (до 2 тыс. метров) наоборот, вырос.Из-за этого происходит стремительное таяние ледников, особенно эти процессы заметны на Тянь-Шане, в Гималаях и на Памире (все они занимают 4 млн км2). В результате, прогнозируют ученые, в ближайшие десятилетия существенно обмелеют реки и возникнет огромный дефицит пресной воды в ряде стран: Индии, Бангладеш, Пакистане.