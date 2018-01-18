В интернете появились характеристики Porsche 718 Cayman S

Вместе с ним на боковых панелях устанавливаются 2 воздухозаборника. Также планируется выпуск гибридной версии. Стоимость этой вариации составляет на $15 000 больше. В авто используется семиступенчатая КП PDK. В компании бренда решили не вводить вариации с автоматическим вариатором, вследствие его некорректной работы на больших оборотах. Видоизменится салон авто.Большую торпеду опустили немного ниже. На ней появился наклоненный большой дисплей с тачскрином. Имеет место климат-контроль на 2 зоны. Информация касательно даты выхода и стоимости авто пока держится в секрете. По словам представителей компании, в случае успеха транспортного средства будет начата разработка современной гибридной версии. Инсайдерами отмечается, что при успехе автомобиля начнётся разработка гибридной версии.