АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

В интернете появились характеристики Porsche 718 Cayman S
В интернете появились характеристики версии Porsche 718 Cayman S. Авто получит 2,5-литровый мотор с турбонаддувом на 350 л.с.

В интернете появились характеристики Porsche 718 Cayman S

Вместе с ним на боковых панелях устанавливаются 2 воздухозаборника. Также планируется выпуск гибридной версии. Стоимость этой вариации составляет на $15 000 больше. В авто используется семиступенчатая КП PDK. В компании бренда решили не вводить вариации с автоматическим вариатором, вследствие его некорректной работы на больших оборотах. Видоизменится салон авто.

Большую торпеду опустили немного ниже. На ней появился наклоненный большой дисплей с тачскрином. Имеет место климат-контроль на 2 зоны. Информация касательно даты выхода и стоимости авто пока держится в секрете. По словам представителей компании, в случае успеха транспортного средства будет начата разработка современной гибридной версии. Инсайдерами отмечается, что при успехе автомобиля начнётся разработка гибридной версии.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости