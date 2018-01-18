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Математики готовят идеальную жареную картошку
Математики из Эссекского университета решили вывести идеальные параметры для жарки картошки. Проведя множество экспериментов, ученые рассказали, как именно приготовить идеальное картофельное блюдо.

Поэтапный урок со всеми формулами и расчетами математики опубликовали на своем канале в Youtube. Таким необычным исследованием молодое поколение ученых решило поделиться, чтобы улучшить приготовление пищи. Исходя из конечного исследования, стало понятно, что идеальное приготовление картошки зависит от её нарезки. Зачастую все разрезают картошку на четыре равные части, способов одного горизонтального и одного вертикального разреза. Математики пришли к выводу, что так делать нельзя. Согласно расчетам, правильно резать картошку под углом 30 градусов, чтобы кусочки одинаково обжарились.
Математики готовят идеальную жареную картошку

Любая теория должна быть доказана, поэтому математики провели ещё один эксперимент. Для этого они пожарили ровно 100 порций картошки по привычному всем способу, и 100 порций, по способу ученых. Все, кто дегустировал блюда, подтвердили, что приготовление картофеля по новому методу намного эффективнее.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:44
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