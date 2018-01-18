Дима Билан решил продолжить зимние праздники в доме своих родителей

Исполнитель шутливо отметил, что в милом уголке вместе с ним находился живой символ года. Он показал, как собака Дина сидит рядом на полу, после чего подписчики сразу отметили, насколько благоприятно подействовала на Диму Билана домашняя атмосфера. Многие люди сразу намекнули кумиру, что пора создать свою семью и порадовать родителей внуками, а также поблагодарили его за доставленное удовольствие.Пользователей сетей порадовал вид деревянного дома, возле которого сидит на фоне зимнего пейзажа артист. Они сразу пожелали ему здоровья и творческих успехов, с нетерпением ожидая новых выступлений и хитов.