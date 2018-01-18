В Москве у школьника изъяли несколько ножей

Сегодня представитель ЧОПа (частного охранного предприятия) заявил, что остановил школьника старших классов, который нес с собой в учебное заведение запрещенные предметы: несколько штук ножей и емкость с бензином для зажигалки.Сейчас по данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.