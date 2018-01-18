В Москве у школьника изъяли несколько ножей
Охрана одной из школ Москвы не пропустила в помещение ученика, несшего с собой несколько ножей и бензин в придачу.
Сегодня представитель ЧОПа (частного охранного предприятия) заявил, что остановил школьника старших классов, который нес с собой в учебное заведение запрещенные предметы: несколько штук ножей и емкость с бензином для зажигалки.
Сейчас по данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.
Сегодня представитель ЧОПа (частного охранного предприятия) заявил, что остановил школьника старших классов, который нес с собой в учебное заведение запрещенные предметы: несколько штук ножей и емкость с бензином для зажигалки.
Сейчас по данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:07