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В Москве у школьника изъяли несколько ножей
Охрана одной из школ Москвы не пропустила в помещение ученика, несшего с собой несколько ножей и бензин в придачу.
В Москве у школьника изъяли несколько ножей


Сегодня представитель ЧОПа (частного охранного предприятия) заявил, что остановил школьника старших классов, который нес с собой в учебное заведение запрещенные предметы: несколько штук ножей и емкость с бензином для зажигалки.

Сейчас по данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:07
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