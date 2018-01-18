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В Уфе 10-летняя блогерша записала рэп-клип про свой город
В Уфе десятилетняя блогерша Алия Миннигулова записала видеоклип. В данном ролике девочка читает реп про свой родной город на башкирском языке. Свою работу она обнародовала в рамках YouTube.

В Уфе 10-летняя блогерша записала рэп-клип про свой город

Ученица уфимской гимназии с начальных классов интересуется наукой и историей. Девочка сделала анализ башкирских лирических стихов и на одно из них она самостоятельно положила музыку в стиле хип-хоп.

Динара Миннигулова, являющаяся мамой блогерши, рассказала местным СМИ, что соотечественники в творческом эксперименте поддержали Алию. Марсель Шагалиев улучшил слова, Галинур Юламанов сделал аранжировку, Азат Ахметов смонтировал видеоролик, а хореографией руководила Виктория Баженова. В видеоклипе участвуют подруги блогерши Вероника и Кира.

Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:06
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