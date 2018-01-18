В Уфе 10-летняя блогерша записала рэп-клип про свой город

Ученица уфимской гимназии с начальных классов интересуется наукой и историей. Девочка сделала анализ башкирских лирических стихов и на одно из них она самостоятельно положила музыку в стиле хип-хоп.Динара Миннигулова, являющаяся мамой блогерши, рассказала местным СМИ, что соотечественники в творческом эксперименте поддержали Алию. Марсель Шагалиев улучшил слова, Галинур Юламанов сделал аранжировку, Азат Ахметов смонтировал видеоролик, а хореографией руководила Виктория Баженова. В видеоклипе участвуют подруги блогерши Вероника и Кира.