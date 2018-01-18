Стали известны подробности смерти Константина Ямпольского из "Битвы экстрасенсов"

Ямпольский умер шестнадцатого января в одной из клиник Воронежа. Константин с детства увлекся черной магией. Близкие знакомые рассказали, что молодой человек был большим профессионалом в своём деле. Оценив способности мага, его даже взяли в «Битву экстрасенсов». Но в последнее время мужчина стал увлекаться спиртным.Близкая подруга мага Светлана поведала, что в нетрезвом состоянии Ямпольский выходил в эфир и из-за этого его убрали с проекта. Как оказалось, молодой человек страдал от одиночества, при этом не имел постоянного заработка. Друзья покойного экстрасенса даже собирали деньги на его похороны.