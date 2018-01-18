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Стали известны подробности смерти Константина Ямпольского из "Битвы экстрасенсов"
Пристрастие к алкоголю и с детства слабое сердце скорей всего стали причиной кончины мага Константина Ямпольского. Тридцатитрёхлетний участник десятого сезона «Битвы экстрасенсов» скончался от острой коронарной недостаточности.

Стали известны подробности смерти Константина Ямпольского из "Битвы экстрасенсов"

Ямпольский умер шестнадцатого января в одной из клиник Воронежа. Константин с детства увлекся черной магией. Близкие знакомые рассказали, что молодой человек был большим профессионалом в своём деле. Оценив способности мага, его даже взяли в «Битву экстрасенсов». Но в последнее время мужчина стал увлекаться спиртным.

Близкая подруга мага Светлана поведала, что в нетрезвом состоянии Ямпольский выходил в эфир и из-за этого его убрали с проекта. Как оказалось, молодой человек страдал от одиночества, при этом не имел постоянного заработка. Друзья покойного экстрасенса даже собирали деньги на его похороны.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:16
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