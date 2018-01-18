Александр Ревва подвергся критике из-за своей обуви

В последнее время юморист и певец вызывает своим внешним видом зависть у многих недоброжелателей, так что они внимательно рассмотрели сюжет и отметили, что у звезды на ногах грязные и старые туфли. Подписчики сразу написали негативные комментарии, саркастически отметив, что этот раритет знаменитости достался от престарелых родственников. Также некоторые люди заметили неухоженный вид и отклеивающийся каблук, разочаровавшись во внешнем виде кумира.Пользователи сетей добавили, что Александр Ревва не должен показывать такой кошмар фанатам, после чего попросили его избавиться от ненужных вещей. Сам актер предпочел не реагировать на такие выпады в свой адрес, потому что занят рабочими моментами.