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Александр Ревва подвергся критике из-за своей обуви
Артист решил порадовать поклонников, опубликовав в Instagram снимок, сделанный на борту самолета. Однако Александр Ревва подвергся критике из-за своей обуви.

В последнее время юморист и певец вызывает своим внешним видом зависть у многих недоброжелателей, так что они внимательно рассмотрели сюжет и отметили, что у звезды на ногах грязные и старые туфли. Подписчики сразу написали негативные комментарии, саркастически отметив, что этот раритет знаменитости достался от престарелых родственников. Также некоторые люди заметили неухоженный вид и отклеивающийся каблук, разочаровавшись во внешнем виде кумира.

Александр Ревва подвергся критике из-за своей обуви


Пользователи сетей добавили, что Александр Ревва не должен показывать такой кошмар фанатам, после чего попросили его избавиться от ненужных вещей. Сам актер предпочел не реагировать на такие выпады в свой адрес, потому что занят рабочими моментами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:22
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