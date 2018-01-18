Глафира Тарханова в новом ролике рассказала фанатам об опасности профессии актеров
Актриса решила рассказать фанатам об опасности профессии актеров, опубликовав в Instagram новый ролик. Глафира Тарханова во время съемок сериала чудом избежала травматологии и показала эти моменты в сюжете.
Звезда редко радует поклонников личными фото, но зато охотно показывает им все моменты своей работы. В этом видео балка со световым прибором обрушилась возле Глафиры Тархановой и ее партнера Сергея Губанова, так что они были сильно напуганы и радовались, что остались живы. Подписчики сразу стали переживать за здоровье артистки и пожелали ей быть осторожнее во время рабочих моментов.
Многие пользователи сетей были возмущены плохой безопасностью на площадке, а также шутливо отметили, что отечественные режиссеры, таким образом, вызывают у знаменитостей натуральные эмоции. Все люди даже не сомневаются, что такой труд всегда сопровождается риском, после чего поддержали кумира позитивными постами.
Звезда редко радует поклонников личными фото, но зато охотно показывает им все моменты своей работы. В этом видео балка со световым прибором обрушилась возле Глафиры Тархановой и ее партнера Сергея Губанова, так что они были сильно напуганы и радовались, что остались живы. Подписчики сразу стали переживать за здоровье артистки и пожелали ей быть осторожнее во время рабочих моментов.
Многие пользователи сетей были возмущены плохой безопасностью на площадке, а также шутливо отметили, что отечественные режиссеры, таким образом, вызывают у знаменитостей натуральные эмоции. Все люди даже не сомневаются, что такой труд всегда сопровождается риском, после чего поддержали кумира позитивными постами.