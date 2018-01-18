АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018

Глафира Тарханова в новом ролике рассказала фанатам об опасности профессии актеров
Актриса решила рассказать фанатам об опасности профессии актеров, опубликовав в Instagram новый ролик. Глафира Тарханова во время съемок сериала чудом избежала травматологии и показала эти моменты в сюжете.

Звезда редко радует поклонников личными фото, но зато охотно показывает им все моменты своей работы. В этом видео балка со световым прибором обрушилась возле Глафиры Тархановой и ее партнера Сергея Губанова, так что они были сильно напуганы и радовались, что остались живы. Подписчики сразу стали переживать за здоровье артистки и пожелали ей быть осторожнее во время рабочих моментов.

Глафира Тарханова в новом ролике рассказала фанатам об опасности профессии актеров


Многие пользователи сетей были возмущены плохой безопасностью на площадке, а также шутливо отметили, что отечественные режиссеры, таким образом, вызывают у знаменитостей натуральные эмоции. Все люди даже не сомневаются, что такой труд всегда сопровождается риском, после чего поддержали кумира позитивными постами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:09
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон AllCall Mix2 затмить может iPhone X по
На Марсе обнаружены рукотворные формирования
Учёные назвали причину массового вымирания
В Красноярске люди сделали фото спящего бомжа на
Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса
Обнародована стоимость и дата выхода Toyota Prius
Просмотреть все новости