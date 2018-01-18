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Учёные получили молекулу, заставляющую раковые клетки самоуничтожаться
Ученые специалисты из Соединённых Штатов создали уникальную молекулу, которая способна в раковых клетках провоцировать процесс самоуничтожения.

Учёные получили молекулу, заставляющую раковые клетки самоуничтожаться

Эксперты отмечают, что для их разработки основой стали пептиды, чей принцип действия заключается в разрушении имеющихся соединений белка, который обеспечивает выживание частиц опухоли. Исследователи Массачусетского технологического института отмечают, что в рамках опытов исследователи смогли сгенерировать уникальный вид пептидов, который полностью ликвидирует белок типа Mcl-1. В итоге этот процесс уничтожает имеющиеся раковые клетки вследствие отсутствия энергетических элементов.

Американские научные деятели на сегодняшний день разрабатывают специальный препарат, основой которого являются активные пептиды, способные самостоятельно находить, а также поражать раковые клетки. Специалисты в этой сфере опыты запланировали на начало будущего 2019 года.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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