Учёные получили молекулу, заставляющую раковые клетки самоуничтожаться

Эксперты отмечают, что для их разработки основой стали пептиды, чей принцип действия заключается в разрушении имеющихся соединений белка, который обеспечивает выживание частиц опухоли. Исследователи Массачусетского технологического института отмечают, что в рамках опытов исследователи смогли сгенерировать уникальный вид пептидов, который полностью ликвидирует белок типа Mcl-1. В итоге этот процесс уничтожает имеющиеся раковые клетки вследствие отсутствия энергетических элементов.Американские научные деятели на сегодняшний день разрабатывают специальный препарат, основой которого являются активные пептиды, способные самостоятельно находить, а также поражать раковые клетки. Специалисты в этой сфере опыты запланировали на начало будущего 2019 года.