Учёные получили молекулу, заставляющую раковые клетки самоуничтожаться
Ученые специалисты из Соединённых Штатов создали уникальную молекулу, которая способна в раковых клетках провоцировать процесс самоуничтожения.
Эксперты отмечают, что для их разработки основой стали пептиды, чей принцип действия заключается в разрушении имеющихся соединений белка, который обеспечивает выживание частиц опухоли. Исследователи Массачусетского технологического института отмечают, что в рамках опытов исследователи смогли сгенерировать уникальный вид пептидов, который полностью ликвидирует белок типа Mcl-1. В итоге этот процесс уничтожает имеющиеся раковые клетки вследствие отсутствия энергетических элементов.
Американские научные деятели на сегодняшний день разрабатывают специальный препарат, основой которого являются активные пептиды, способные самостоятельно находить, а также поражать раковые клетки. Специалисты в этой сфере опыты запланировали на начало будущего 2019 года.
Эксперты отмечают, что для их разработки основой стали пептиды, чей принцип действия заключается в разрушении имеющихся соединений белка, который обеспечивает выживание частиц опухоли. Исследователи Массачусетского технологического института отмечают, что в рамках опытов исследователи смогли сгенерировать уникальный вид пептидов, который полностью ликвидирует белок типа Mcl-1. В итоге этот процесс уничтожает имеющиеся раковые клетки вследствие отсутствия энергетических элементов.
Американские научные деятели на сегодняшний день разрабатывают специальный препарат, основой которого являются активные пептиды, способные самостоятельно находить, а также поражать раковые клетки. Специалисты в этой сфере опыты запланировали на начало будущего 2019 года.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50