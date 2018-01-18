Оборот интернет-эквайринга в Бинбанке за декабрь вырос до рекордных 16 млрд рублей
Филипп Петров, топ-менеджер отдела по развитию среднего и малого бизнеса рассказал о результатах деятельности Бинбанка за последний год. Наиболее успешным в сегменте финансовых Интеренет-услуг, по его сведениям, стал эквайринг. Например, только за декабрь, объемы транзакций с применением различных по своему назначению карт составил 16 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом 2016 года, этот вид услуг возрос в десять раз, а в сравнении последних месяцев в 2016-17 годов – оборот увеличился в три раза; ранее этот показатель равнялся всего 5,3 млрд рублей. Это позволило финансовому учреждению занять 15% рынка эквайринга среди топ-банков по этому показателю, передает bankir.ru
Для определения своей эффективности работы специалисты финучреждения провели мониторинг наиболее востребуемых транзакций накануне Нового года. Оказалось, что именно в этот период времени существенно возрастает количество переводов между картами клиентов Бинбанка, возрастает активность при покупке бытовой техники. Одновременно, россияне активнее занимаются погашением долгов по кредитам и чаще и в больших объемах оплачивают ЖКХ.
Кроме того, стало понятно, что половина всего объема оплат товаром в Интернете приходится на приобретение билетов (особенно авиа); покупку компьютерных игр (в основном онлайн), контента. Среди приоритетов у клиентов числится и оплата услуг связи (Интернета и мобильного телефона, в том числе).
Для определения своей эффективности работы специалисты финучреждения провели мониторинг наиболее востребуемых транзакций накануне Нового года. Оказалось, что именно в этот период времени существенно возрастает количество переводов между картами клиентов Бинбанка, возрастает активность при покупке бытовой техники. Одновременно, россияне активнее занимаются погашением долгов по кредитам и чаще и в больших объемах оплачивают ЖКХ.
Кроме того, стало понятно, что половина всего объема оплат товаром в Интернете приходится на приобретение билетов (особенно авиа); покупку компьютерных игр (в основном онлайн), контента. Среди приоритетов у клиентов числится и оплата услуг связи (Интернета и мобильного телефона, в том числе).
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 15:38