Оборот интернет-эквайринга в Бинбанке за декабрь вырос до рекордных 16 млрд рублей

Для определения своей эффективности работы специалисты финучреждения провели мониторинг наиболее востребуемых транзакций накануне Нового года. Оказалось, что именно в этот период времени существенно возрастает количество переводов между картами клиентов Бинбанка, возрастает активность при покупке бытовой техники. Одновременно, россияне активнее занимаются погашением долгов по кредитам и чаще и в больших объемах оплачивают ЖКХ.Кроме того, стало понятно, что половина всего объема оплат товаром в Интернете приходится на приобретение билетов (особенно авиа); покупку компьютерных игр (в основном онлайн), контента. Среди приоритетов у клиентов числится и оплата услуг связи (Интернета и мобильного телефона, в том числе).