Крещение Господне: Обряды, традиции и запреты праздника

Согласно церковным канонам в этот день Спаситель крестился в Иордане, а потому вода становится святой и может исцелить не только тело, но и человеческую душу. Перед ним люди встречают Сочельник, а также молятся в храмах и просят избавить их от грехов. Перед вечером нужно убрать свой дом, а также соблюдать пост, чтобы потом собраться вместе с семьей за столом, на котором стоит нечетное число блюд. Многие христиане начинают освящать воду 18 числа, чтобы потом испить ее перед трапезой, а также покропить все углы, чтобы избавиться от нечистой силы. Затем нужно обязательно попробовать рисовую кутью. Алкоголь в это время лучше не употреблять, но еще можно порадовать родственников и друзей прощальными колядками. Также люди проводили обряды, чтобы обрести достаток.Для этого ночью освященная жидкость набиралась в посуду, после чего хозяин обходил с нею вокруг жилья, а дальше перед порогом искренне просил Бога о богатстве. Затем утром ее следует выпить. Женщины делали заговоры на здоровье и красоту, для чего брали с улицы снег и умывались им после того, как он растаял. Во время процедуры они просили небеса подарить лицу свежесть и молодость. Также аналогичные действия проводились для здоровья всех членов семьи, в конце купая самых маленьких детей. Затем этой водой протирали окна и двери. В день праздника рассыпалась на столе горсть орехов, и потом загадывалось желание. Если число оказывалось четным, оно обязательно сбывалось. На зеркале куском мыла девушки писали свою мечту и клали предмет под подушку. Если на следующий день надписи не было, можно было ждать приятного сюрприза.Перед праздником люди часто видят вещий сон, а потому можно попросить святого Самсона показать ближайшее будущее. При наличии домашних питомцев достаточно позвать его к себе во время гадания. Если они переступят порог левой лапой, удача на стороне данного лица. Однако не стоит забывать, что желания нужно просить у небес с чистым сердцем, потому что корыстные цели принесут только негатив. Хозяйки считают скатерти, чтобы гости всегда находили дорогу к их дому, а также никогда не выносят из него ценные вещи. Молодых девушек сватали на Крещение, потому что такой брак был всегда счастливым. Люди не должны испытывать негативные эмоции или проливать слезы, так как могут навлечь на себя беды. Также нельзя быть скупым и спорить в храме с прихожанами о наборе святой воды. Эти поступки считаются грехом, и Господь может наказать данную категорию лиц.Ночью открываются небеса, а потому любая молитва будет услышана. Если в этот день крестят ребенка, Иоанн Креститель незримо оберегает его всю жизнь, а купленный крестик радует ангела-хранителя. Если человек не может окунуться в проруби, можно принять дома душ, но еще перед такими событиями нельзя давать соседям хлеб, что также кается спичек и денег. Это может отпугнуть от хозяев удачу и обречет их на нищету. Ложь на Богоявление приводит человека к заболеваниям ротовой полости и горла, а также в эти дни не поминаю умерших лиц, чтобы не призвать в дом смерть. Запрещена близость между супругами, потому что можно разорвать отношения с избранником. Можно зажигать в комнатах свечи и рассыпать на полу соль после проветривания, чтобы очистить их от негатива, а также рисовать мелом кресты на входной двери и оконных рамах.