В сетях опубликовано видео полета НЛО над Иерусалимом

Они заметили объект днем, когда он внезапно возник перед глазами изумленных людей и издавал сильное свечение. До этого момента многие жители слышали странный шум в небе, однако думали, что это просто летит воздушный транспорт. Такое зрелище является редкостью на территории страны, так что многие горожане были напуганы.Очевидцы события зафиксировали полет НЛО рядом со стеной здания, но не смогли четко рассмотреть его форму из-за дальности расстояния. Затем внеземной корабль пронесся на большой скорости и решил быстрее раствориться в воздухе. Исследователи рассматривают присланные материалы и делают свои выводы.