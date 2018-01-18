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Ученые: Хамелеоны в брачный период привлекают партнеров своей светящейся головой
Немецкие ученые выяснили, что хамелеоны в брачный период привлекают партнеров своей светящейся головой. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Открытие было сделано случайно, когда после включения ультрафиолетовой лампы в помещении, где находись особи, их бугорки в этой части тела стали излучать синее свечение. Также они могли образовывать различные узоры, но до этого ученые были уверены, что такой процесс могут показать некоторые обитатели морских глубин.

Ученые: Хамелеоны в брачный период привлекают партнеров своей светящейся головой


Оказалось, что тонкая кожа ящеров способна впитать лучи ультрафиолета, чтобы потом показать свою готовность стать родителями. Специалисты решили продолжить свои исследования, потому что хамелеоны могут показать много других сюрпризов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:44
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