Минфин и Центробанк: Россия меняет схему накопления денег в Фонде нацблагосостояния

Фонд национального достояния станет единым фондом накоплений резервов России. Деньги будут расходовать на выплату пенсионерам, погашение дефицита бюджета и на важнейшие инфраструктурные проекты. По подсчетам экономистов, в "погибшем" резервном фонде могло бы быть не менее 1,5 трлн, однако он просуществовал всего 10 лет. Для сравнения, в Норвегии, в аналогичном фонде аккумулировано в 14 раз больше.Как отмечают журналисты, скорость, с которой государство тратило РФ, "...внушает опасения, что в тех же темпах будут опустошаться счета ФНБ", потому Россия может также быстро оказаться без резервных накоплений. В настоящее время в США заканчивается расследование по поиску "грязных денег" из Российской Федерации в размере $1 трлн, которые чиновники-коррупционеры и криминал вывели через офшорные схемы.