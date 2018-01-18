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Медведи на Аляске распространяют семена эффективнее птиц
Ученые выяснили, что медведи обогнали птиц в переносе семян растений на Аляске. Известно, что медведи – это всеядные животные. В период, когда происходит нерест лосося, медведи питаются им, а во все остальное время различными ягодами.

Биологи из Государственного университета в Орегоне пришли к выводу, что из-за того, что медведи питаются ягодами, они могут распространять семена эффективнее, чем птицы. Чтобы подтвердить эти предположения ученые начали наблюдать за медведями на Аляске и ягодами заманихи, которые любят как медведи, так и птицы.
Медведи на Аляске распространяют семена эффективнее птиц

Для чистоты эксперимента биологи посчитали количество ягод в 60 кластерах, их оказалось 395. Чтобы точно определить, кто, сколько ягод съел, специалисты раз в неделю снова считали количество ягод. В конце эксперимента стало известно, что медведи съели почти 90% всех ягод, а следовательно они и являются главным распространителем семян на Аляске.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:38
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