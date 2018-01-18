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Памела Андерсон появилась на публике в черном купальнике
Американская актриса Памела Андерсон постоянно удивляет своих фанатов. Недавно артистка участвовала в шоу известного иллюзиониста Ханса Клока. Звезда девяностых поднялась на сцену на каблуках в откровенном наряде.

Памела Андерсон появилась на публике в черном купальнике

Памела Андерсон в прошедшем году отметила пятидесятилетие. Актриса часто снимается обнаженной для глянцевых изданий. Перед своим юбилеем артистка сделала ряд омолаживающих процедур. При этом она сделала операцию по уменьшению своей груди. Недавно модель появилась на публике колготках в сеточку и в черном купальнике.

В таком виде Памела участвовала в шоу известного иллюзиониста Ханса Клока. Иллюзионист носил знаменитую блондинку на руках. Пятидесятилетняя Андерсон в который раз показала свои идеальные формы. В декабре прошедшего года актриса представила свою коллекцию нижнего белья Pamela Loves. Данная коллекция насыщена кружевными боди, соблазнительными лифчиками и трусиками.

Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:35
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