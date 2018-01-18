Nintendo анонсировала специальный картонный конструктор Labo для Switch

Производителем игровых консолей, а также разработчиком игр – Nintendo, анонсирована интерактивная платформа Labo. Платформа является практически конструктором из картона, способным работать вместе с Nintendo Switch. В свою очередь Nintendo Labo предназначается для взрослых и детей. Из модульных специальных листов картона они могут собирать устройства Toy-Con. Labo обеспечивает сооружение фортепиано на тринадцать клавиш. При вставлении в него консоли Nintendo Switch, а также правого контроллера Joy-Con, можно сочинять музыку.В правом Joy-Con инфракрасная камера движения определяет нажатие клавиш при игре. Затем соответствующая нота воспроизводится на встроенных специальных динамиках консоли. Данные про цены и сроки появления в России Nintendo Labo пока отсутствуют.