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Nintendo анонсировала специальный картонный конструктор Labo для Switch
Платформа Nintendo Labo является картонным конструктором, способным взаимодействовать с современными игровыми приставками компании.


Производителем игровых консолей, а также разработчиком игр – Nintendo, анонсирована интерактивная платформа Labo. Платформа является практически конструктором из картона, способным работать вместе с Nintendo Switch. В свою очередь Nintendo Labo предназначается для взрослых и детей. Из модульных специальных листов картона они могут собирать устройства Toy-Con. Labo обеспечивает сооружение фортепиано на тринадцать клавиш. При вставлении в него консоли Nintendo Switch, а также правого контроллера Joy-Con, можно сочинять музыку.

В правом Joy-Con инфракрасная камера движения определяет нажатие клавиш при игре. Затем соответствующая нота воспроизводится на встроенных специальных динамиках консоли. Данные про цены и сроки появления в России Nintendo Labo пока отсутствуют.

Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:32
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