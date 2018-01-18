WhatsApp запускает новую функцию для блокировки спама
Разработчиками WhatsApp принято решение по воду в мессенджер новой функции, данное нововведение будет блокировать весь приходящий на устройство спам. Теперь все присланные сообщения будут обрабатываться системой, в отношении блокировки для защиты от вирусов, при обнаружении подозрительного содержания.
В последнее время, пользователями WhatsApp часто приходится сталкиваться с ошибками, во время отправки готовых сообщений, при этом на экране смартфона высвечивается информационное сообщение, указывающее на многочисленную пересылку текста. Такую надпись юзеры могли увидеть только в тех случаях, когда проходила публикация не правдивого контента.
Разработчиками решено введение новой функции блокировки, которая будет предотвращать подобную рассылку. Как рассказали эксперты, злоумышленниками часто проявляется активность, в виде отправки ложных историй, цель которых - распространение программ вирусного характера.
В последнее время, пользователями WhatsApp часто приходится сталкиваться с ошибками, во время отправки готовых сообщений, при этом на экране смартфона высвечивается информационное сообщение, указывающее на многочисленную пересылку текста. Такую надпись юзеры могли увидеть только в тех случаях, когда проходила публикация не правдивого контента.
Разработчиками решено введение новой функции блокировки, которая будет предотвращать подобную рассылку. Как рассказали эксперты, злоумышленниками часто проявляется активность, в виде отправки ложных историй, цель которых - распространение программ вирусного характера.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:05