WhatsApp запускает новую функцию для блокировки спама

В последнее время, пользователями WhatsApp часто приходится сталкиваться с ошибками, во время отправки готовых сообщений, при этом на экране смартфона высвечивается информационное сообщение, указывающее на многочисленную пересылку текста. Такую надпись юзеры могли увидеть только в тех случаях, когда проходила публикация не правдивого контента.Разработчиками решено введение новой функции блокировки, которая будет предотвращать подобную рассылку. Как рассказали эксперты, злоумышленниками часто проявляется активность, в виде отправки ложных историй, цель которых - распространение программ вирусного характера.