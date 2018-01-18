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WhatsApp запускает новую функцию для блокировки спама
Разработчиками WhatsApp принято решение по воду в мессенджер новой функции, данное нововведение будет блокировать весь приходящий на устройство спам. Теперь все присланные сообщения будут обрабатываться системой, в отношении блокировки для защиты от вирусов, при обнаружении подозрительного содержания.

В последнее время, пользователями WhatsApp часто приходится сталкиваться с ошибками, во время отправки готовых сообщений, при этом на экране смартфона высвечивается информационное сообщение, указывающее на многочисленную пересылку текста. Такую надпись юзеры могли увидеть только в тех случаях, когда проходила публикация не правдивого контента.
WhatsApp запускает новую функцию для блокировки спама


Разработчиками решено введение новой функции блокировки, которая будет предотвращать подобную рассылку. Как рассказали эксперты, злоумышленниками часто проявляется активность, в виде отправки ложных историй, цель которых - распространение программ вирусного характера.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:05
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