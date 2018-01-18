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В Приморье внедорожник чиновницы передали в доход государства
В Приморье суд определил забрать в государственную собственность кроссовер госчиновницы, о законности покупки которого женщина не сумела документально отчитаться.
В Приморье внедорожник чиновницы передали в доход государства


В 2014 году чиновница от минюста совершила покупку почти на полтора миллиона рублей, приобретя Toyota Land Cruiser Prado. И это учитывая тот факт, что общий доход у этой дамы за три прежних года был в три раза меньше стоимости внедорожника.

Прокурор обратился с иском в суд, требуя проверить законность приобретения чиновницы. Документы о приобретении Toyota на законные доходы начальница облуправления министерства юстиции так и не смогла предоставить, а реальную цену своего приобретения она существенно занизила до 110 000 рублей. По этой причине было принято решение конфисковать незаконное приобретение в госказну.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:12
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