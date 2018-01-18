В Екатеринбурге руководство УРЭУ установило для личного пользования золотой унитаз

Данное чудо расположилось на третьем этаже, где недавно был ремонт кабинетов. Стены помещения облицованы позолоченной плиткой и на них нанесены каменные изображения, после чего дизайнеры дополнили санузел дорогими светильниками. Возле окон в женской части расположились мягкие пуфики, а также потолок украшен лепниной.Журналисты сразу обратили внимание на зеркало, где можно было прочитать цитату Софи Лорен. Студенты не имеют доступа к таким изыскам преподавателей, но их аналогичные места находятся в ужасном состоянии. Пока руководство не прокомментировало ситуацию после публикации материалов в газетах.