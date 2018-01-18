В сети появились "живые" фото рестайлингового минивэна Wuling Hongguang

В Поднебесной автомобиль Wuling Hongguang пользуется популярность среди автолюбителей. По итогам 2017 года в Китае было реализовано более 550 000 экземпляров данной модели.Рестайлинговый минивэн Wuling Hongguang получил современный дизайн с кузовом «рубленной» формы, видоизменёнными бамперами, иной головной оптикой, переработанную линию остекления и вертикальные задние фонари. При этом автомобиль, как и раньше выпускается в 5-, 7- и 8-местном варианте.В подкапотном пространстве обновлённого минивэна установлен модернизированные силовые агрегаты — один имеет объём 1,2 литра мощностью 82 лошадиные силы, а второй ёмкостью 1,5 литра производительностью 105 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена механическая коробка передач, а привод только передний.