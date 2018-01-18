Анастасию Костенко затравили в Сети из-за меховой куртки

Веганы и зоозащитники сразу же набросились на девушку, при этом начали оскорблять Анастасию нецензурными словами. Костенко регулярно выкладывает различные посты, одним из которых и стала меховая «джинсовка». Девушка приняла решение продвигать бренд, который произвел куртку, чем и вызвала агрессию юзеров.Однако поклонники Костенко заступились за неё и посоветовали остальным интернет-пользователям не пытаться с агрессией навязывать всем собственное мнение. Как известно, пока тридцатилетний Дмитрий Тарасов на сборах вместе с командой «Локомотив», Анастасия приняла решение продолжить учебу в Университете Дружбы народов, где получает профессию журналиста.