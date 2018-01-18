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В Дагестане молодой парень чуть не погиб из-за попытки удовлетворить девушку во время секса
В Дагестане молодой парень после интимной связи с девушкой был срочно госпитализирован в клинику. Он чуть не погиб из-за плохого секса, пока пытался удовлетворить партнершу.

Инцидент произошел в Махачкале, где он познакомился с молодой особой. Потом она согласилась прийти домой к своему кавалеру, но пара не смогла заняться интимными утехами, после чего девушка сильно оскорбила партнера словесно. Расстроенному неудачей человеку стало плохо и врачам пришлось сделать операцию, чтобы спасти его жизнь.

В Дагестане молодой парень чуть не погиб из-за попытки удовлетворить девушку во время секса


Сейчас 29-летний пациент идет на поправку, но сильное перенапряжение и нервный срыв могли вызвать летальный исход. Потому после выписки ему придется пройти курс лечения у психиатров.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30
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