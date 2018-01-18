Вода в северной части Крыма признана непригодной для питья из-за повышенной минерализации

Данная тема уже имела место 4 года назад, но была временно устранена сотрудниками коммунальных служб города. Сейчас было отмечено, что необходимо принять быстрые меры, чтобы улучшить ситуацию, потому что техническая вода несет угрозу для человеческого здоровья.Потому министерство вместе с местными чиновниками будет заниматься поиском решения, а пока норма минерализации превысила допустимые аналоги в 6 раз. При употреблении такой жидкости могут возникнуть болезни почек и сердца, а также образовываются камни в желчном пузыре.