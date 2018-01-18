Представлен удлиненный кроссовер Mercedes-Benz GLC L для Китая

Фотошпионам удалось запечатлеть новый удлинённую версию кроссовера Mercedes-Benz GLC L во время презентации на мероприятии Beijiing-Benz в Пекине. Габариты автомобиля составляют 4760X1890X2970 мм размер колёсной базы 2 970 мм. Силовые агрегаты у удлинённой модели останутся те же, что и у стандартной модели.В частности, китайским автолюбителям будет предложен кроссовер Mercedes-Benz GLC L, оснащённый 4-цилиндровыми силовыми установками ёмкостью 2,0 литра разной производительностью - 184, 211 и 245 лошадиных сил.Стоимость удлинённого кроссовера на китайском рынке составит 415 тысяч юаней. В Китае Mercedes-Benz GLC L составит конкуренцию удлинённому кроссоверу Audi Q5.