Солист «Иванушек» Олег Яковлев в завещании не указал свою гражданскую жену

Исполнитель группы «Иванушек International» скоропостижно скончался летом ушедшего года. Естественно знаменитость оставила после себя наследство, которое оценивается приблизительно в двести миллионов рублей. А самой главной наследницей солиста оказалась Татьяна Яковлева – его племянница. А свою возлюбленную Александру артист не упомянул в завещании.По сведениям СМИ у возлюбленной и племянницы Олега после его кончины были достаточно теплые отношения, но погодя они испортились. По заверению Татьяны инициатором ссоры между ними была Куцевол. Яковлева не захотела подписывать бумаги о творческом наследии, в связи с этим Александра повысила голос на племянницу Олега и они просто перестали общаться.Александра Куцевол пока никак не комментировала последние события. Но ходят слухи, что гражданская жена Олега просила финансовой помощи у поклонников его творчества.По словам адвоката, у Александры есть все шансы оспорить наследство, даже несмотря на то, что отношения не были узаконены. Адвокат сказала, что если Куцевол не работала на момент кончины и была на содержании у мужчины, то она обязательно сможет унаследовать какую-то долю, неглядя на то упомянули ее в этом документе или нет.