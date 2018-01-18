Эксперты “Яндекс” рассказали о популярных препаратах от простуды у россиян
Эксперты “Яндекс” провели масштабное исследование и проанализировали информацию, собранную за 3,5 года. Они рассказали о популярных препаратах от простуды у россиян.
Первое место досталось амоксиклаву, который быстро позволяет снять симптомы недуга. Затем многие люди предпочитают использовать парацетамол, снижающий температуру и не имеющий побочных действий для организма. Затем кроме мирамистина был отмечен ибупрофен, а дальше список востребованных лекарств продолжил нурофен вместе с аспирином.
Среди антибиотиков люди выбрали флемоксин с амоксиклавом и сумамедом, а также россияне принимают кагоцел или заменяют его вифероном. Некоторые лица предпочитают лечить болезнь лазолваном и АЦЦ, а также ищут в сетях рецепты народной медицины.
Первое место досталось амоксиклаву, который быстро позволяет снять симптомы недуга. Затем многие люди предпочитают использовать парацетамол, снижающий температуру и не имеющий побочных действий для организма. Затем кроме мирамистина был отмечен ибупрофен, а дальше список востребованных лекарств продолжил нурофен вместе с аспирином.
Среди антибиотиков люди выбрали флемоксин с амоксиклавом и сумамедом, а также россияне принимают кагоцел или заменяют его вифероном. Некоторые лица предпочитают лечить болезнь лазолваном и АЦЦ, а также ищут в сетях рецепты народной медицины.
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:30