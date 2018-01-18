Владельцы iPhone получат возможность отключения замедления смартфонов

Как рассказал руководитель, грядущая версии iOS, даст возможность пользователям смартфонов, самостоятельно принимать решения по вопросу, насколько выгодна оптимизация расхода батареи, в сравнении с ущербом от потери производительности. Настройки включат специальную опцию, использование которой позволит регулировать процессы. При попытке снять ограничения, появится соответствующее предупреждение, напоминающее о возможном последующем выключении гаджета, когда нагрузка достигнет максимальных показателей.Тим Кук в очередной раз извинился перед клиентами Apple, во время своей речи. Им отмечено по поводу созданных неудобств, что на решение замедления функционирования предыдущих версий iPhone, повлияло исключительно желание действовать в интересах пользователей.Напомним, что вопрос поднят в конце прошлого года, когда от обладателей устройств начали поступать жалобы на снижение скорости работы, после применения обновлений системы.