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Владельцы iPhone получат возможность отключения замедления смартфонов
В планах Apple разрешить владельцам iPhone старых моделей устанавливать специальное обновление, позволяющее отключать замедление работы. Информация из интервью главы корпорации Тима Кука для телеканала ABC News.

Как рассказал руководитель, грядущая версии iOS, даст возможность пользователям смартфонов, самостоятельно принимать решения по вопросу, насколько выгодна оптимизация расхода батареи, в сравнении с ущербом от потери производительности. Настройки включат специальную опцию, использование которой позволит регулировать процессы. При попытке снять ограничения, появится соответствующее предупреждение, напоминающее о возможном последующем выключении гаджета, когда нагрузка достигнет максимальных показателей.
Владельцы iPhone получат возможность отключения замедления смартфонов


Тим Кук в очередной раз извинился перед клиентами Apple, во время своей речи. Им отмечено по поводу созданных неудобств, что на решение замедления функционирования предыдущих версий iPhone, повлияло исключительно желание действовать в интересах пользователей.

Напомним, что вопрос поднят в конце прошлого года, когда от обладателей устройств начали поступать жалобы на снижение скорости работы, после применения обновлений системы.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:50
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